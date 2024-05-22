ييروان أمينيان: الرئيس بارزاني دائماً يدعم حقوق المكونات

أربيل (كوردستان 24)- أكّد ييروان أمينيان، وهو شخصية أرمنية، إن المحكمة الاتحادية لم تكن ستعيد مقاعد المكونات في برلمان إقليم كوردستان إن لم يتقدّم رئيس الوزراء مسرور بارزاني بشكوى رسمية ضد المفوضية.

وقال خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، إن المكوّن الأرمني قدّم شكوى ضد المفوضية المستقلة للانتخابات أمام المحكمة الاتحادية.

وأضاف: أتوقع إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في أكتوبر تشرين الأول القادم، وأنا متأكد من أن المكونات ستطالب بمقاعدها، لكن المحكمة الاتحادية لن تتخذ أي قرار آخر بشأن هذه القضية في الوقت الحالي.

وحول جهود الرئيس بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان لاستعادة حقوق المكونات، قال أمينيان: لن ننسى موقف الرئيس بارزاني ورئيس حكومة الإقليم الداعم للمجتمعات على الدوام، ولولا شكوى رئيس الوزراء مسرور بارزاني لما أعادت المحكمة المقاعد الخمسة.

وقررت الهيئة القضائية للانتخابات، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الانتخابي.

في حين نقضت تظلّم تلك المكونات بشأن المقاعد الـ11 المخصصة لها والتي ألغتها المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

ووزّعت الهيئة القضائية للانتخابات المقاعد الخمسة وفق الآتي: مقعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعدٌ واحد في محافظة دهوك.

وكانت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، أكدت في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الهيئة القضائية للانتخابات أصدرت قراراً بتاريخ 20 أيار 2024، تضمّن نقض قرار مجلس المفوضين الذي تضمن رد التظلم المقدم من ممثلي المكونات القومية والدينية في إقليم كوردستان، الخاص بانتخابات إقليم كوردستان 2024.

جاء ذلك، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية المتضمن عدم دستورية الـمقاعد الـ 11 الواردة في المادة الأولى من قانون انتخابات إقليم كوردستان، رقم 1 لسنة 1992 المعدل وعليه يتكون برلمان كوردستان من 100 مقعد.