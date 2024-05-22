البرلمان العراقي يجتمع لإلغاء قرارات البعث وإعادة ملكية الأراضي لأصحابها

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء 22 أيار 2024، لقراءة عدة مشاريع قوانين والتصويت عليها، من بينها تعديل تمديد مدة عمل المفوضين لستة أشهر، وإلغاء قرارات نظام البعث بإعادة حق ملكية الأملاك المحتلة.

وبحسب جدول أعمال الجلسة الـ 26 من الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، من المقرر أن يجتمع مجلس النواب العراقي اليوم الساعة الواحدة بعد الظهر.

وبحسب جدول أعمال جلسة اليوم، سيتم التصويت على التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات، وبالتالي سيتم تمديد ولاية مجلس المفوضين ستة أشهر أخرى.

نقطة أخرى من المقرر أن يناقشها المجلس، وتتعلق بمشروع قانون إعادة ملكية العقارات إلى أصحابها، وهو القرار الذي سبق أن اتخذه المجلس القيادي البعثي، حيث من المتوقع أن ينهي القانون مشكلات ملكية المزارعين الكورد في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان في محافظة كركوك.

كما من المقرر إجراء القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي، والقراءة الأولى لمشروع تعديل قانون مؤسسة الشهداء، والقراءة الثانية لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.