مكافحة المخدرات تضبط آلاف الحبوب المخدرة خلال توقيف متهمين اثنين بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة المخدرات بإقليم كوردستان، عن إلقاء القبض على مشتبهين اثنين في قضاء خبات بأربيل وبحوزتهما كميات كبيرة من حبوب الترامادول.

وقالت المديرية في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، "استمراراً لجهودنا في مكافحة المخدرات والقضاء عليها، وبعد التحري وجمع المعلومات وتلقي أمر من قاضي التحقيق الأمني، بتاريخ 21 أيار 2024، تمكّن فريق من مديريتنا من إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما يتاجران بالمخدرات".

وأضاف البيان الذي نشرته المديرية على صفحتها الرسمية في الفيسبوك، أن فريق المديرية ضبط 850 دزينة تحتوي 8500 حبة ترامادول.

وأوضحت المديرية في بيانها الذي تابعته كوردستان24، أنه تم احتجاز المشتبهين بهما بموجب قانون مكافحة المخدرات ويخضعان للتحقيق للكشف عن مصدر تلك الحبوب.

يأتي ذلك، بينما أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في كوردستان أن قواتها ضبطت خلال عام 2023 الماضي، نحو طن ونص طن من الحبوب المخدرة تقدر قيمتها بـأكثر من 10 ملايين حبة، بحوزة تجار أجانب ومحليين.

وبحسب إحصائيةٍ للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، فإنه في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان، ألقي القبض على 8 آلاف و894 شخصاً بتهمة المخدرات، منهم ألف و849 شخصاً بتهمة الاتجار بها.

وبحسب الإحصائية، تمّت محاكمة نحو 4 آلاف و460 متهماً، وإحالتهم إلى الأقسام الإصلاحية، كما ضُبِط نحو ألف و759 كيلوغراماً من المواد المخدرة.

وأطلقت التشكيلة الحكومية التاسعة حملات واسعة ومكثفة لتفتيش المقاهي ومعسل النرجيلة، وذلك للتأكد من عدم احتوائها على مواد مخدرة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أكد مؤخّراً أن معدلات الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في إقليم كوردستان آخذة في الارتفاع، ما يشكل خطراً على المجتمع.

وأكد أن حكومة الإقليم تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها.

وأوضح أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي أقر عام 2020، يعد خطوة مهمة في مكافحة هذه الآفة، مما يتطلب من جميع الجهات المعنية التنسيق والتعاون لتنفيذه.