سیاسة

بشتيوان صادق: ثمة محاولات للعودة بالعراق إلى المركزية

author_image Kurdistan24
کوردستان

أربيل (كوردستان24)- يُعقد في جامعة صلاح الدين، ملتقى "الاتحادية ضمان للاستقرار والتعايش"، وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، في حكومة إقليم كوردستان، بشتيوان صادق، في كلمة له: "ثمة محاولة لإعادة العراق إلى المركزية وهي كارثة كبيرة جدا".

وأضاف، "الدستور الذي صوتنا جميعا لصالحه، للأسف، لم يعد يؤمن به الكثيرون"، مضيفا "أنهم يحاولون إعادة العراق إلى المركزية، وهي كارثة كبيرة جداً، ولن يأخذوا خبرة أو عبرة من الماضي، لأن ما واجهه العراق مع كل هذه المشاكل والمصاعب هو أنهم لم يؤمنوا بحل مشكلة كوردستان وفق الدستور".

وأشار إلى أن "الوضع التاريخي في العراق يختلف عن وضع الدول الأخرى، لأنه في عامي 1922 و1923 تم إنشاء العراق، وأردنا أن يكون لدينا نشعر بوجودنا فيه، على أساس الفيدرالية الصحيحة، يجب تنفيذ بنود الدستور بشكل كامل".

وتابع: "في عام 1958، عندما انهار النظام الملكي، كان البارزاني في الاتحاد السوفيتي، وعندما عاد، رحب به الشعب العراقي ترحيبا كبيرا، وظن الشعب العراقي أن وضعا جديدا سينشأ، وهو أن الدستور العراقي كتب عام 1959، والكورد والعرب شركاء في هذا البلد".  

وأردف: "نحن، ككورد، لعبنا دوراً في إعادة بناء الدولة العراقية الجديدة، وإعادة كتابة الدستور العراقي".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف