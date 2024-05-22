نبز عبد الحميد: قمنا بكافة الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني

أربيل (كوردستان 24)- قال قائممقام أربيل نبز عبد الحميد، اليوم الأربعاء 22 أيار 2024، إنهم اتخذوا كافة الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني الذي "يتطلّب 15 ألف موظف"، حسب وصفه.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي أكد خلاله عبد الحميد أنه سيتم تدريب عدد من الموظفين لقيادة الطواقم التي ستجري التعداد للمواطنين العراقيين والكورد في ذلك اليوم.

مؤكّداً أن قائممقامية أربيل "استعدّت لإجراء التعداد السكاني بمساعدة فرقٍ من الشرطة والمرور والصحة".

وأضاف أن عملية التعداد "ستستمر يومين متتاليين في كوردستان، وتبدأ من حي ابن مصطفى بأربيل، وتشمل أيضاً ترقيم المباني السكنية والتجارية، وملء النماذج إلكترونياً".

وختم حديثه قائلاً: الفرق بين هذه العملية وعمليات التعداد السابقة التي تمت في عهد نظام البعث، هو أن هذه العملية ستستغرق 15 يوماً، وسيكون هناك حظر تجوال بطريقة جديدة، وقمنا بجميع الاستعدادات لإنجاح العملية.