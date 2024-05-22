بيگرد طالباني: نقترب من السيطرة على مرض ونفوق النوارس

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، بيگرد طالباني، اتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على اسباب المرض الذي يتسبب بنفوق النوارس في دوكان، "نقترب من السيطرة على الوضع".

وقالت طالباني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة سامان برزنجي، إننا "نتلقى يوميا تقارير بيطرية تفيد بأن الوضع تحت السيطرة، وأن الحياة على وشك العودة إلى طبيعتها في جزيرة النوارس".

وأضافت، "لحسن الحظ، لم تؤثر إصابة النوارس على الحيوانات الأخرى، ولم يتفشَ المرض، أو ينتقل إلى مناطق أخرى".

وتابع: "نعمل مع وزارة الصحة ومنظمة فاو، للتمكن من السيطرة على المرض".

وبشأن انتشار الحمى النزفية، قالت طالباني: "بدأت وزارة الزراعة بإجراءاتها الفنية والمدير العام للطب البيطري سيوجه لجان الإدارات البيطرية في إقليم كوردستان بتحديد الأماكن التي ينتشر فيها المرض".

وأضافت: "هناك عدد من الإرشادات التي تم إصدارها لمنع انتشار المرض، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى والبدء بالأضاحي، يزداد خطر انتشار المرض".