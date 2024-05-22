السوداني يلتقي في طهران المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية

أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في طهران، التي وصلها صباح اليوم الأربعاء مع وفد رسمي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي، لتقديم العزاء في وفاة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

وعبر السوداني عن خالص تعازيه لـ الخامنئي وللحكومة والشعب الإيرانيينِ بهذه الحادثة الأليمة، مؤكداً تضامن العراق ووقوفه، حكومةً وشعباً، مع إيران في هذه الأوقات العصيبة، كما أشار إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بشخصية إبراهيم رئيسي، الذي شكل رحيله خسارة للمنطقة وليس لإيران فقط؛ كونه شخصية عملت بكفاءة ومسؤولية من أجل السلام والتعاون بين جميع دول المنطقة.

وجدد السوداني الثناء على سيرة الرئيس الراحل، مشيراً إلى مكانته وخدماته الملموسة التي قدمها للشعب الإيراني، ولجهود السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وعمله على توثيق الشراكات المثمرة مع العراق وباقي بلدان المنطقة.

من جانبه، أكد الخامنئي متانة العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والعراق، مشيراً إلى استمرار إيران بذات النهج في التعاون ورعاية المصالح الثنائية، وبين أن الجمهورية الإسلامية، برحيل رئيسي، قد فقدت شخصية بارزة، حيث كان مسؤولاً كفؤاً ومتفانياً في عمله، كما أعرب عن تقديره للسيد السوداني ومن خلاله للشعب العراقي، على حضور سيادته لتقديم العزاء والمشاركة الوجدانية والمواساة.