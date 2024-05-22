صحة وبیئة

تسجل حالة وفاة بالحمى النزفية في دهوك

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مبنى وزارة الصحة
مبنى وزارة الصحة
کوردستان

أربيل (كوردستان24)- سجلت محافظة دهوك بإقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 22 أيار 2024، أول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية خلال عام 2024

المتوفى يبلغ من العمر 48 عاما، وكان قد زار مستشفى دهوك قبل اكثر من أسبوعين وبعد إجراء الفحوصات الطبية تأكدت إصابته بالحمى النزفية وتوفي في إحدى مستشفيات أربيل.

وسجلت الدائرة إصابة امرأة تبلغ من العمر 65 عاما بذات المرض، وحالتها الصحية مستقرة حاليا.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان برزنجي، تسجيل ثلاث أول حالات إصابة بمرض الكوليرا والحُمى النزفية في العام 2024.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير مع بيكرد طالباني وزيرة الزراعة والموارد المائية في الإقليم بشأن نفوق أعداد كبيرة من طائر النورس في بحيرة "دوكان" في السليمانية.

وأشار إلى تسجيل نحو 50 إصابة بالحمى النزفية في عموم مناطق ومدن العراق توفي من بينها 8 وفيات، بينما سجل اقليم كوردستان حالتين توفي مريض واحد من بينهما.

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