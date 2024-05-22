سويسرا.. محافظ أربيل يشارك في المؤتمر الدولي الـ (44) للدول الفرنكفونية

أربيل (كوردستان 24)- شارك محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء 22 أيار 2024، في المؤتمر الدولي الـ (44) للدول الفرنكفونية، بمدينة لوزان السويسرية.

وبحسب بيان صادر عن محافظة أربيل، التقى أوميد خوشناو على هامش مشاركته في المؤتمر مع المحافظين ورؤساء البلديات وقائممقامي البلدان الفرنكفونية.

وأضاف البيان أن محافظ أربيل أكد خلال لقاءاته على أهمية تطوير العلاقات وتعزيز التنسيق بين إقليم كوردستان والدول الفرنكفونية. كما ناقش قضايا السياحة والتغير المناخي والتنمية الحضرية، وشدد على أهمية الحفاظ على البيئة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وتعد الفرنكوفونية منظومة مؤسسية تنظم العلاقات بين البلدان التي يجمعها استخدام اللغة الفرنسية.

وتأسست الفرنكفونية رسمياً عام 1970، حيث يتمثل هدفها الإستراتيجي في تفعيل وتطوير اللغة الفرنسية والترويج لها، وذلك إلى جانب الحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي للدول الأعضاء.

ويدير شؤون المنظومة أكثر من 300 موظف يتوزعون ما بين المقر الرئيسي في باريس وباقي المكاتب الجهوية.

ويعود إطلاق مصطلح الفرنكفونية إلى الجغرافي الفرنسي أونسيم روكولو، وقد عرفه عام 1880 بأنه مجموع الأشخاص والبلدان التي تستعمل اللغة الفرنسية.