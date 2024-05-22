وفد رفيع المستوى من إقليم كوردستان يشارك في مراسم عزاء الرئيس الإيراني ومرافقيه

أربيل (كوردستان 24)- شارك وفد رفيع المستوى من إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، في مراسم عزاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما، في العاصمة طهران.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان بأن "وفداً رفيع المستوى من الإقليم، ضم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس إقليم كوردستان مصطفى سيد قادر، ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، ووزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، قد شارك اليوم الأربعاء 22 أيار 2024، في مراسم عزاء رئيس جمهورية إيران الإسلامية ومرافقيه في طهران".

وأشار البيان إلى أنه "قدم الوفد تعازيهم وتعاطفهم وٳقليم كوردستان إلی قيادة وحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الصديقة والجارة، وإلی ذوي وأقارب المرحوم الرئيس إبراهيم رئيسي".