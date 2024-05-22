وزارة الزراعة في كوردستان تنشر ستة إرشادات للوقاية من انتشار الحمى النزفية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، ستة إرشادات للوقاية من انتشار الحمى النزفية.

وفيما يلي أبرز تلك الإرشادات:

أولاً: يجب ذبح المواشي في المسالخ الرسمية وإدخالها إلى السوق بفحوصات وطوابع بيطرية رسمية؛ كما يحظر ذبح المواشي في الطرق والأزقة.

ثانياً: يجب فحص المواشي قبل الذبح للتأكد من صحتها وسلامتها.

ثالثاً: يجب مراعاة الإجراءات الصحية عند ارتداء الملابس الخاصة ومعدات الذبح في المسالخ.

رابعاً: يجب على محاجر المواشي الموجودة على الحدود والمطارات إجراء عمليات تفتيش دقيقة على الحيوانات الداخلة إلى إقليم كوردستان للتأكد من صحتها.

خامساً: على وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير عقاقير غسل المواشي للقضاء على الطفيليات الخارجية (الجمرة الخبيثة) التي تعتبر السبب الرئيسي لانتقال العدوى والسبب الرئيسي لانتقال فيروس الحمى النزفية بين الحيوانات، وستشمل هذه الحملة جميع أنحاء إقليم كوردستان.

سادساً: ضبط ظاهرة الاستيراد غير الرسمي للمواشي من الخارج وبين إقليم كوردستان والعراق ومنع استيرادها من المحافظات التي تتفشى فيها الحمى النزفية.

كما أصدرت وزارة الزراعة عدة إجراءات للوقاية من انتشار المرض، وحثت المواطنين والقصابين خصوصاً على حماية أنفسهم واتباع الإرشادات الصحية.