سیاسة

مسرور بارزاني: شاركنا في طهران بمجلس عزاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرافقيه

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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مجلس عزاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي طهران

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 22 أيار 2024، إننا شاركنا اليوم في طهران بمجلس عزاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرافقيه.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في منصة الفيسبوك، "شاركنا اليوم كوفد رفيع المستوى من إقليم كوردستان في مجلس عزاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرافقيه في طهران".

كما كتب رئيس الوزراء مسرور بارزاني على حسابه في منصة "إكس": "قدمنا اليوم في طهران تعازينا بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرافقيه".

وشارك وفدٌ رفيع المستوى من إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 22 أيار 2024، في مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه في العاصمة طهران.

وضم وفد الإقليم كلاً من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس إقليم كوردستان مصطفى سيد قادر، ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، إضافةً لوزير داخلية حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد.

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