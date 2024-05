مسرور بارزاني: شاركنا في طهران بمجلس عزاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرافقيه

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 22 أيار 2024، إننا شاركنا اليوم في طهران بمجلس عزاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرافقيه.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في منصة الفيسبوك، "شاركنا اليوم كوفد رفيع المستوى من إقليم كوردستان في مجلس عزاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرافقيه في طهران".

كما كتب رئيس الوزراء مسرور بارزاني على حسابه في منصة "إكس": "قدمنا اليوم في طهران تعازينا بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرافقيه".

We conveyed our condolences in Tehran today for the loss of the President of the Islamic Republic of Iran and his companions. pic.twitter.com/veOQAbP22j