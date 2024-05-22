بدعوة من اليونسكو.. وفد من إقليم كوردستان يشارك في ملتقى حول المواقع الآثرية ببلجيكا

أربيل (كوردستان 24)- قام وفد رسمي من حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 22 أيار 2024، بزيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة محافظ دهوك الدكتور علي تتر، لحضور ملتقى حول الأماكن الأثرية، بإشراف كل من الاتحاد الأوروبي واليونسكو.

إلى جانب وفد حكومة إقليم كوردستان، شارك في الملتقى دلاور آشكيي، ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى السفير العراقي لدى بلجيكا، أحمد برواري.

وقال نهاد قوجة، مسؤول الهيئة العليا لترميم قلعة أربيل لـ كوردستان24، إنهم شاركوا في هذا الملتقى بناءً على دعوة من اليونسكو، وذلك لمناقشة العمل الذي يقومون به معاً في ترميم جزء من آثار القلعة، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

قوجة شدد على أن اليونسكو ستظل شريكة لهم في هذا الجانب، ومن خلال هذه الشراكة سيتم ترميم الأماكن الأثرية.

وأشار إلى أنهم قدموا إلى بلجيكا بدعم من اليونسكو، ويطمحون في جذب السياح إلى قلعة أربيل وكهف شاندر وباقي الأماكن الأثرية في إقليم كوردستان.