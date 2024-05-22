تتر: في فترة قصيرة تصدرت كلمتا "كوردستان" و"شاندر" عمليات البحث على الانترنت

أربيل (كوردستان 24)- قال الدكتور علي تتر، رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان إلى ملتقى حول الأماكن الأثرية في بروكسل، إنهم يسعون لجذب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم إلى المناطق الأثرية في كوردستان.

وقال علي تتر في تصريحٍ لـ كوردستان24 إن مشاركة حكومة إقليم كوردستان في هذا الملتقى جاءت بناءً على دعوة من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، وذلك بهدف مناقشة المشاريع التي تنفذها اليونسكو في أربيل ودهوك.

وأشار تتر إلى أن الملتقى تناول الأماكن الأثرية الهامة والكبيرة الموجودة في الأردن وإقليم كوردستان، مع اللجوء إلى خبراء لإعادة ترميمها.

وأوضح المحافظ: تحدثنا عن مشاريع الترميم الأثرية الناجحة التي يتعين علينا تطويرها، كما تحدثنا عن مغارة شاندر كعنصر من عناصر الانتعاش الاقتصادي لجذب السياح، فضلاً عن تحويلها إلى مورد اقتصادي.

وشدد الدكتور تتر على أنه في فترة قصيرة، تصدرت كلمتا "كوردستان" و"شاندر" عمليات البحث على شبكة الإنترنت في مختلف أنحاء العالم.

وقام وفد رسمي من حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 22 أيار 2024، بزيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة محافظ دهوك الدكتور علي تتر، لحضور ملتقى حول الأماكن الأثرية، بإشراف كل من الاتحاد الأوروبي واليونسكو.

إلى جانب وفد حكومة إقليم كوردستان، شارك في الملتقى دلاور آشكيي، ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى السفير العراقي لدى بلجيكا، أحمد برواري.

وقال نهاد قوجة، مسؤول الهيئة العليا لترميم قلعة أربيل لـ كوردستان24، إنهم شاركوا في هذا الملتقى بناءً على دعوة من اليونسكو، وذلك لمناقشة العمل الذي يقومون به معاً في ترميم جزء من آثار القلعة، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

قوجة شدد على أن اليونسكو ستظل شريكة لهم في هذا الجانب، ومن خلال هذه الشراكة سيتم ترميم الأماكن الأثرية.

وأشار إلى أنهم قدموا إلى بلجيكا بدعم من اليونسكو، ويطمحون في جذب السياح إلى قلعة أربيل وكهف شاندر وباقي الأماكن الأثرية في إقليم كوردستان.