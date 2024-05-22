ثقافة وفنون

لندن.. وفد من وزارة التربية في كوردستان يشارك في المنتدى العالمي للتعليم

author_image Kurdistan24
کوردستان المنتدى العالمي للتعليم لندن وفد حكومة إقليم كوردستان وزير تربية كوردستان آلان حمه سعيد

أربيل (كوردستان 24)- شارك وفد من إقليم كوردستان برئاسة وزير التربية في حكومة الإقليم، آلان حمه سعيد، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء 22 أيار 2024، في المنتدى العالمي للتعليم الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن.

ويشارك في مؤتمر هذا العام 140 وزيراً للتربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى خبراء تربويين ومنظمات وشركات تعليمية عالمية.

ويُعتبر المنتدى العالمي للتعليم حدثاً عالمياً هاماً يجمع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات لاستكشاف مستقبل التعليم، ويُوفر أيضاً فرصة لمشاركة أفضل الأنشطة، مثل تحديد الفجوات في قطاع التعليم، وابتكار حلول لها.

ووزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان تعتبر المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تقديم الخدمات التعليمية في الإقليم.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف