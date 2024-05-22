لندن.. وفد من وزارة التربية في كوردستان يشارك في المنتدى العالمي للتعليم

أربيل (كوردستان 24)- شارك وفد من إقليم كوردستان برئاسة وزير التربية في حكومة الإقليم، آلان حمه سعيد، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء 22 أيار 2024، في المنتدى العالمي للتعليم الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن.

ويشارك في مؤتمر هذا العام 140 وزيراً للتربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى خبراء تربويين ومنظمات وشركات تعليمية عالمية.

ويُعتبر المنتدى العالمي للتعليم حدثاً عالمياً هاماً يجمع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات لاستكشاف مستقبل التعليم، ويُوفر أيضاً فرصة لمشاركة أفضل الأنشطة، مثل تحديد الفجوات في قطاع التعليم، وابتكار حلول لها.

ووزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان تعتبر المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تقديم الخدمات التعليمية في الإقليم.