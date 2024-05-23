بايرن يقترب من التعاقد مع المدرب كومباني

أربيل (كوردستان24)- قالت صحيفة الغارديان الإنجليزية إن بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اقترب من التعاقد مع المدرب فينسن كومباني.

ووفقاً لوكالة أنباء العالم العربي, انتهى موسم كومباني مع بيرنلي الإنجليزي بالهبوط إلى الدرجة الثانية بعد احتلال المركز قبل الأخير في الدوري.

وفقد بايرن لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 2013، وخرج من الموسم بلا ألقاب، واكتفى بالمركز الثالث في الدوري المحلي ليرحل المدرب توماس توخيل.

وأشارت الغارديان إلى "أن إدارة بايرن تتفاوض مع نظيرتها في بيرنلي حول قيمة الشرط الجزائي لرحيل المدرب البلجيكي البالغ عمره 38 عاما، وأن الأمر ربما يُحسم بنهاية الأسبوع الحالي".

وكانت شبكة سكاي سبورتس ألمانيا تحدثت عن بداية المفاوضات بين بايرن ومدافع هامبورغ ومانشستر سيتي السابق منذ يوم الاثنين الماضي.

وباءت محاولات بايرن للتعاقد مع تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن، ويوليان ناغلزمان مدرب ألمانيا، ورالف رانغنيك مدرب النمسا بالفشل.

كما فضل توخيل الرحيل بعدما عرضت عليه إدارة النادي الألماني البقاء في منصبه حتى 2025، لكنه طلب تمديد التعاقد إلى 2026 وهو ما رفضه بايرن.