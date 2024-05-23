سیاسة

السوداني يبدأ زيارته للنجف من ضريح الإمام علي

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السوداني في النجف
السوداني في النجف
العراق

أربيل (كوردستان24)- بدأ رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الزيارة التي يقوم بها لمحافظة النجف، بزيارة ضريح الإمام علي بن أبي طالب (ع س).

وفقاً لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس 23- أيار- 2024، " رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني يتشرّف بأداء مراسم زيارة ضريح أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، وصل السوداني إلى محافظة النجف ضمن سلسلة زياراته الميدانية إلى المحافظات.

السوداني عاد أمس الأربعاء إلى بغداد، بعد تقديم العزاء ومشاركته في مراسم التشييع الرسمية للرئيس الإيراني الراحل ووزير الخارجية ورفاقهما، التي أُقيمت في العاصمة الإيرانية طهران.

 

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