اقتصاد

أربيل.. البلديات والسياحة تعلن الانتهاء من إصلاح وتبليط الطرق الرابطة بين المدن والقرى

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کوردستان

أربيل (كوردستان24)- الطرق الرابطة بين القرى ومدن إقليم كوردستان، عدا عن مهمتها المعتادة، عامل هام للحركة الاقتصادية والعمل بين هذه المناطق، لذلك من المهم إصلاح هذه الطرق بشكل مستمر.

وزارة البلديات والسياحة، في حكومة إقليم كوردستان، أعلنت انتهاء فرقها من تصليح وتجديد طرق أربيل، من تنظيم ونشر الحجر المكسر، وتعبيد "سفلتة"، الطريق الجبلي الرئيس لجبل سفين.

وأضافت الوزراة، أن فرق التصليح أنتهت أيضاً من عملها في إصلاح وتعبيد حفر الطرق الرئيسية، (هولير - بيرمام، هولير - مخمور، شقلاوة - هيران، كوير - خبات، خبات - سفية، بستورة، هناره، دربندي كومسبان)، ويمكن الآن للسائقين والمواطنين السفر عبره بشكل طبيعي.

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