علي الهيل: من حق الكورد أن تكون لهم دولتهم الخاصة

أربيل (كوردستان24)- أكد الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي علي الهيل، أن "الفشل في حل القضيتين الكوردية والفلسطينية في الشرق الأوسط، يخلق خللاً في التوازن في العالم العربي، وقال "من حق الكورد أن تكون لهم دولتهم الخاصة وقد ناضلوا بشدة من أجل هذا الهدف".

وقال الهيل لـ كوردستان24: "للكورد والعرب علاقات تاريخية، ومن حق الكورد أن تكون لهم دولتهم الخاصة بهم".

وسلط الضوء على "امتلاك إقليم كوردستان، الأساس القوي لبناء دولة"، وأن "مؤسساته مؤسسات دولة قوية".

وأضاف أن "كركوك من حق إقليم كوردستان، ويجب أن تكون تابعة لإدارة الإقليم"، مؤكداً أن "الأصح هو أن تكون للكورد دولة، وأن يتحول إقليم كوردستان، إلى جمهورية كوردستان".