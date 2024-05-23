الديوانية.. إنعدام الخدمات وتلكؤ المشاريع بات حديث المواطنين في المدينة

أربيل (كوردستان24)- ضعف الأداء الخدمي وتنفيذ المشاريع في الديوانية بات حديث المواطنين في المدينة في وقت وجهوا انتقاداتهم لعمل الحكومات المحلية المتعاقبة.

وقال المواطن زهير أبو علي لكوردستان24 "الجانب الخدمي في الديوانية تحت الصفر، الشوارع مليئة بالنفايات، وكذلك الحيوانات السائبة، وليس هناك معالجة ولا حلول، وكأن مدينة الديوانية غير موجودة على الخارطة ومنسية تماماً، ولا نعرف السر حتى الان".

بدوره قال المواطن أبو علي لكوردستان24 "محافظة الديوانية تأن بسبب انعدام الخدمات، ونحتاج الى شخص وطني ويبني لنا جسر او جسرين، كافة جسور المدينة تم بنائها منذ عهد النظام البائد".

رئاسة لجنة الخدمات في مجلس الديوانية حملت الحكومات السابقة تلكؤ المشاريع وفشلها، مبينةً انهم شكلوا لجان لمتابعة وتشخيص مكامن الخلل.

وقالت رئيسة لجنة الخدمات في مجلس محافظة الديوانية زينب عباس لكوردستان24 "أغلب مشاريعنا المتلكئة هي مشاريع وزارية، مثل المستشفى الوزاري وملعب السنبلة ومجسر الجمهورية والكثر من المشاريع الاخرى، وآخرها مشروع مجاري الديوانية، والذي اثر سلبا بشكل كبير على المدينة، أما بالنسبة للنفايات فسيكون هناك تعاقد مع شركة خاصة في الشهر القادم".

وفي تصريحات سابقة لمسؤول محلي اكد على توقف وتلكؤ ثلاثين بالمائة من مشاريع الديوانية.

واعلنت حكومة الديوانية في الايام الماضية عن احالة 42 حي للتأهيل ، امر يأمل فيه المواطنون بان يتغير حال المدينة فيما إذا تم العمل بها بشكل صحيح.

تقرير: حسنين المياحي – كوردستان24