سیاسة

جمانة الغلاي: المفوضية ستطلب من رئاسة الإقليم رسمياً تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات

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کوردستان

أربيل (كوردستان24)- أشارت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، اليوم الخميس23 أيار 2024، إلى أن المفوضية ستطلب من رئاسة إقليم كوردستان، رسمياً، تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وقالت الغلاي لـ كوردستان24، "بعد تصويت مجلس النواب العراقي على التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا للانتخابات رقم 31—2019 والذي مدد عمل المفوضية 6 أشهر، إلى مطلع كانون الثاني سنة 2025، والذي ألزم مجلس المفوضين بإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان خلال هذه المدة، بالتالي مجلس المفوضين مستعد لإجراء الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية.

وقالت الغلاي لـ كوردستان24: "ستتواصل المفوضية مع إقليم كوردستان، بهدف إصدار مرسوم لتحديد موعد جديد لإجراء انتخابات برلمان كوردستان".

وأضافت: "مجلس المفوضين ومفوضية الانتخابات قطعا شوطاً كبيراً جداً من الاستعدادات لانتخابات برلمان كوردستان، حيث أنه كان مستعداً لإجراءها في الـ 10 من حزيران لإجراء الانتخابات، وفق الموعد السابق، إلا أن الأحداث الماضية أثرت في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، وتعذر على المفوضية إجراءها، قبل الاتفاق على موعد جديد وخروج مرسوم به".

 

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