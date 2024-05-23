زراعة 20 ألف شجرة زيتون في محيط أربيل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية، في حكومة إقليم كودستان، زراعة أكثر من 20 ألف شجرة زيتون في محيط أربيل، بغرض استخدامها في انتاج زيت الزيتون.

وفقاً لبيان الوزارة، ستزرع أشجار الزيتون في حي كسنزان بأربيل، ويجري المشروع تحت إشراف مدير عام التشجير والغابات في إقليم كوردستان، ومتابعة من لجنة خاصة، لتطبيق التوصيات المتعلقة بتنفيذ المشروع.

المشروع برعاية مؤسسة روانكه ومنظمة GIZ الألمانية، وعدا عن توسيع الرقعة الخضراء في المنطقة، وخدمة البيئة، المشروع سيكون عاملاً اقتصادياً من خلال انتاج زيت الزيتون.

وكانت وزيرة الزراعة والموارد الطبيعية، بيكرد طالباني، أكدت لأكثر من مرة، أن التشكيلة الحكومية التاسعة، تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي.

وقالت في عدة مناسبات، إن " قضية الأمن الغذائي، تعتبر من مبادئ الأمن القومي لأي دولة، ولها أهميتها وخصائصها، وهي النقطة الأساسية لتوفير الغذاء الكافي، وهو استثمار جيد للفرد والمجتمع".

وفقاً لوزيرة الزراعة، " إقليم كوردستان ضمن إطار أجندة الحكومة، في السنوات الأربع الماضية، وامتداداً للحكومات السابقة، أولى برنامج التشكيلة التاسعة أهمية كبرى للزراعة، مما جعل المسؤولية الزراعية في هذه الأجندة مسؤولية أكبر مما كانت عليه في الماضي، من أجل ضمان أمننا الغذائي والمائي".

وسلطت طالباني الضوء، على أنه "أمام كل التحديات والعقبات، كقضية الجفاف، وهي أحد القضايا الرئيسية التي كان لها أثر كبيرعلى مناخ كوردستان والقطاع الزراعي، وفي الوقت نفسه، كل التغيرات السياسية والحروب الموجودة، إلى جانب الأمراض التي انتشرت، أثرت على عملنا كوزارة للزراعة، لكن الأمن الغذائي هو أحد المبادئ المهمة للأمن القومي، لذلك سرعان ما ركزنا على كيفية القيام بذلك، ونحن بحاجة إلى إنتاج احتياجاتنا الخاصة في أرضنا ومناخنا ومن ثم إيجاد سوق لمنتجاتنا، وبدعم من جميع الجهات، وصلنا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل".