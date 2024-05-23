رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الكويتي لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 23 أيار (مايو) 2024، سفير دولة الكويت لدى العراق طارق عبدالله الفرج.

وفي مستهل اللقاء، الذي حضره القنصل العام الكويتي لدى إقليم كوردستان عثمان الداوود، أكد رئیس الحكومة على أهمية تعزيز أواصر الصداقة بين إقليم كوردستان ودولة الكويت لما يجمعهما من تاريخ مشترك في محاربة الظلم والدكتاتورية.

من جهته، أشار السفير الكويتي إلى أن حكومة بلاده تنظر بعين الاحترام والتقدير إلى دور ومكانة إقليم كوردستان، مؤكداً حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية.

وفي محور آخر من اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آفاق تعزيز الاستثمار الكويتي في إقليم كوردستان بمختلف المجالات.