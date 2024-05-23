سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الكويتي لدى العراق

author_image Kurdistan24
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والسفير الكويتي لدى العراق طارق عبد الله الفرج
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والسفير الكويتي لدى العراق طارق عبد الله الفرج
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني السفير الكويتي لدى العراق طارق عبد الله الفرج

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 23 أيار (مايو) 2024، سفير دولة الكويت لدى العراق طارق عبدالله الفرج.

وفي مستهل اللقاء، الذي حضره القنصل العام الكويتي لدى إقليم كوردستان عثمان الداوود، أكد رئیس الحكومة على أهمية تعزيز أواصر الصداقة بين إقليم كوردستان ودولة الكويت لما يجمعهما من تاريخ مشترك في محاربة الظلم والدكتاتورية.

من جهته، أشار السفير الكويتي إلى أن حكومة بلاده تنظر بعين الاحترام والتقدير إلى دور ومكانة إقليم كوردستان، مؤكداً حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية.

وفي محور آخر من اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آفاق تعزيز الاستثمار الكويتي في إقليم كوردستان بمختلف المجالات.

8328532585828
101010020202200220
836289532582353258362

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف