قوباد طالباني: توصلنا إلى اتفاق مع بغداد بشأن تسليم الإيرادات غير النفطية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان عن التوصل إلى اتفاق مع بغداد لتسليم الإيرادات غير النفطية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الانتخابات البرلمانية في الإقليم ستُجرى هذا العام.

وقال قوباد طالباني في تصريح صحفي "بأنهم توصلوا إلى اتفاق مع بغداد بشأن تسليم الإيرادات غير النفطية"، مشيراً إلى أن "المتبقي هو تحديد آلية التسليم".

وأضاف أن "وفود حكومة إقليم كوردستان التي تزور بغداد، وأيضاً وفود الحكومة الاتحادية التي تزور أربيل، ستتفق على آلية تسليم الإيرادات غير النفطية".

وأشار طالباني إلى أن حكومة إقليم كوردستان "ليس لديها أي مانع في إرسال الإيرادات غير النفطية إلى بغداد".

وبشأن إجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان، شدد طالباني على أن "الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان ستجرى خلال هذا العام".

يأتي هذا بعد أن قررت الهيئة القضائية للانتخابات، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الانتخابي.

في حين نقضت تظلّم تلك المكونات بشأن المقاعد الـ 11 المخصصة لها والتي ألغتها المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

ووزّعت الهيئة القضائية للانتخابات المقاعد الخمسة وفق الآتي: مقعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعدٌ واحد في محافظة دهوك.