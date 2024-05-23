إقليم كوردستان يصبح جزءاً من مشروع طريق التنمية

أربيل (كوردستان 24)- وقعت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، والمدير العام للسكك الحديدية العراقية، والشركة الإيطالية المنفذة لمشروع السكة الحديدية، مذكرة تفاهم.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بناءً على توصية من رئيس الوزراء مسرور بارزاني في 12 أيار 2024، وذلك ضمن ندوة تناولت الجفاف والتغيرات المناخية وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والديموغرافية على العراق.

وقال مسرور بارزاني خلال الندوة إن "هناك مشروعاً" في إشارة إلى طريق التنمية، "يمتد من دول الخليج إلى أوروبا عبر العراق وتركيا".

وأكد أن "هذا المشروع يجب أن يكون له فوائد للشعوب أيضاً"، وأضاف: "قد اقترحنا أن يمتد الطريق من جنوب دهوك وسيميل شرقي دجلة إلى الموصل وأربيل وكركوك، ثم إلى البصرة، وهذا سيكون له فائدة أكبر".

في السياق، قال وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر، اليوم الخميس، إن مشروع طريق التنمية سيمر عبر الإقليم ومنه إلى تركيا وأوروبا.

جاء ذلك مؤتمر صحفي مشترك عقده آنو جوهر، مع المدير العام للسكك الحديدية العراقية يونس الكعبي، عقب اجتماع في أربيل مع شركة استشارية إيطالية لبحث مسار طريق التنمية.

وقال وزير النقل في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر، إن "وفد وزارة النقل الاتحادية قد وافق على مقترح الوزارة وحكومة الإقليم لمرور مشروع طريق التنمية عبر كوردستان".

وأضاف: "مرور هذا المشروع عبر إقليم كوردستان سيختصر 32 كيلومتراً من الطريق، بالإضافة إلى كونه أقل تكلفة وأكثر أماناً".

بدوره قال المدير العام للسكك الحديدية العراقية يونس الكعبي خلال المؤتمر الصحفي ذاته، "إن المشروع يبدأ من ميناء الفاو في البصرة ويمتد إلى محافظة نينوى بطول 1200 كيلومتر، ثم يواصل من شمال نينوى مروراً بإقليم كوردستان وصولاً إلى الحدود العراقية التركية، ولم يتبق سوى خطوات قليلة لتنفيذ المشروع".

وأضاف: "نهدف إلى ربط إقليم كوردستان ومحافظة كركوك بشبكة السكك الحديدية في البلاد".

يذكر أن مشروع "طريق التنمية" يشمل طريقاً برياً وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، حيث يبلغ طول الطريق والسكة الحديدية داخل العراق حوالي 1,200 كيلومتر، وهو مصمم بشكل رئيسي لنقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

تصل الميزانية الاستثمارية للمشروع إلى نحو 17 مليار دولار أمريكي، حيث سيتم تخصيص 6.5 مليار لبناء الطريق السريع و10.5 مليار لتطوير سكة القطار الكهربائي.

سيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، حيث من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2028، والمرحلة الثانية في عام 2033، والمرحلة الثالثة في عام 2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 100 ألف فرصة عمل في مرحلته الأولى، وأن يصل عدد فرص العمل إلى مليون فرصة عند اكتماله.