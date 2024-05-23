مالية كوردستان تعلن إرسال ثاني قائمة بأسماء موظفي حكومة الإقليم إلى مصرف (TBI)

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 23 أيار 2024، إرسال القائمة الثانية لموظفي إقليم كوردستان إلى المصرف العراقي للتجارة (TBI).

وقالت وزارة المالية في بيان: "ضمن عملية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان عبر مشروع (حسابي)، وبناء على الاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية والاقتصاد ومصرف التجارة العراقي (TBI) حول إرسال معلومات موظفي إقليم كوردستان، وللأسبوع الثاني على التوالي، أرسلت وزارة المالية والاقتصاد معلومات (453) موظفاً من كافة الوزارات في إقليم كوردستان إلى المصرف".

وأضاف البيان: "ستستمر حكومة إقليم كوردستان في إعداد قوائم ومعلومات عن الموظفين الذين يختارون هذا البنك من بين البنوك السبعة في مشروع (حسابي)، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، وستقوم بإعداد قائمة جديدة للبنك أسبوعياً".

وختمت الوزارة بيانها قائلة: "تنتظر حكومة إقليم كوردستان بفارغ الصبر الجدول الزمني والمعلومات اللازمة حول عملية فتح الحسابات وإصدار البطاقات المصرفية للموظفين الذين تم إرسال معلوماتهم إلى البنك الأسبوع الماضي. ونأمل أن يبدأ المصرف العراقي للتجارة بفتح حسابات مصرفية للمتقدمين في أسرع وقت ممكن".

في السياق، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس 16 أيار 2024، أنه "في إطار عملية توطين رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان عبر مشروع (حسابي)، تم إرسال القائمة الأولى بأسماء الموظفين، والتي تتضمن معلومات لـ 368 موظفاً من جميع وزارات حكومة إقليم كوردستان، إلى المصرف العراقي للتجارة (TBI)".