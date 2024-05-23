أمن

اندلاع حريق في معمل للغاز في أربيل

author_image Kurdistan24
لحظة اندلاع النيران في معمل نوروز للغاز
لحظة اندلاع النيران في معمل نوروز للغاز
کوردستان أربيل اندلاع النيران معمل نوروز للغاز إصابة ثلاثة أشخاص

أربيل (كوردستان 24)- اندلعت النيران في معمل نوروز للغاز في أربيل، مساء اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وقال المقدم شاخوان سعيد، المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، في تصريح صحفي، إن اندلاع الحريق جاء نتيجة عملية نقل الغاز من صهريج إلى خزان الغاز الخاص بالمعمل، مما أدى إلى احتراق صهريج الغاز وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، قبل أن تمتد النيران إلى الخزان الرئيسي في المعمل الذي كان يحتوي على نحو 100 طن من الغاز المسال.

وأوضح سعيد أن الجرحى يشملون حارس المعمل وشقيقه بالإضافة إلى سائق الصهريج، مؤكداً أن الحروق التي أصيبوا بها كانت طفيفة وغير خطيرة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل أن أكثر من 15 فريقاً من الدفاع المدني شاركوا في عمليات إخماد الحريق، وتمكنوا من السيطرة عليه في غضون ساعة واحدة.

ويقع معمل غاز نوروز في ناحية قوشتبة على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي أربيل وكركوك.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف