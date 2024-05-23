اندلاع حريق في معمل للغاز في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- اندلعت النيران في معمل نوروز للغاز في أربيل، مساء اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وقال المقدم شاخوان سعيد، المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، في تصريح صحفي، إن اندلاع الحريق جاء نتيجة عملية نقل الغاز من صهريج إلى خزان الغاز الخاص بالمعمل، مما أدى إلى احتراق صهريج الغاز وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، قبل أن تمتد النيران إلى الخزان الرئيسي في المعمل الذي كان يحتوي على نحو 100 طن من الغاز المسال.

وأوضح سعيد أن الجرحى يشملون حارس المعمل وشقيقه بالإضافة إلى سائق الصهريج، مؤكداً أن الحروق التي أصيبوا بها كانت طفيفة وغير خطيرة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل أن أكثر من 15 فريقاً من الدفاع المدني شاركوا في عمليات إخماد الحريق، وتمكنوا من السيطرة عليه في غضون ساعة واحدة.

ويقع معمل غاز نوروز في ناحية قوشتبة على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي أربيل وكركوك.