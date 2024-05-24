نتانياهو يلقي "قريباً" خطاباً أمام الكونغرس الأميركي

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مساء الخميس أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيلقي "قريباً" خطاباً أمام الكونغرس بمجلسيه.

وقال الجمهوري جونسون خلال حفل استقبال في السفارة الإسرائيلية في واشنطن "الليلة، يسرّني أن أعلن شيئاً آخر: قريباً سنستضيف رئيس الوزراء نتانياهو في الكابيتول في جلسة مشتركة للكونغرس".

وأضاف "ستكون هذه فعالية في الوقت المناسب، وأعتقد أنّها ستشكّل دليلاً قوياً جداً على دعم الحكومة الإسرائيلية في وقت هي في أمسّ الحاجة إليه".

وتأتي هذه الدعوة التي وجّهتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المعارضة الجمهورية في واشنطن إثر انتكاسة مزدوجة تعرّضت لها إسرائيل هذا الأسبوع وتمثّلت باعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطينية وقرار المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحقّ نتانياهو ووزير دفاعه يؤاف غلانت وعدد من قادة حركة حماس بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".