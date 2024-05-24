منوعات

الرئيس التشيكي في المستشفى بعد سقوطه عن دراجته النارية

author_image مظفر مزوري
العالم رئيس التشيك حادث دراجة نارية براغ جروح

أربيل (كوردستان24)- تعرّض الرئيس التشيكي بيتر بافيل لحادث بسيط الخميس أثناء قيادته دراجته النارية ممّا استدعى نقله إلى مستشفى في براغ حيث تبيّن أنّ جروحه "ليست خطرة"، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقالت الرئاسة التشيكية في منشور على منصة إكس إنّ بافل (62 عاماً) الذي يتولّى منصبه منذ آذار/مارس 2023 سيبقى في مستشفى الجامعة العسكرية في براغ لفترة غير محدّدة.

وأضافت أنّ "جروحه ليست خطرة، لكن ينبغي أن يبقى تحت المراقبة لبعض الوقت".

وبحسب الصحافة التشيكية فإنّ الرئيس سقط أثناء قيادته دراجته النارية على حلبة مغلقة، وبالتالي فإنّ الشرطة لم تفتح تحقيقاً في الحادث.

وبافيل جنرال سابق في حلف شمال الأطلسي يهوى قيادة الدراجات النارية، ودراجته الحالية من طراز "بي إم دبليو آر 1200 جي إس".

ونشرت الصحف التشيكية الصيف الماضي صورة للرئيس وهو يقود دراجته النارية من دون خوذة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف