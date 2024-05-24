برشلونة يقترب من التعاقد مع الألماني هانز فليك خليفة لتشافي

أربيل (كوردستان24)- توصلت إدارة نادي برشلونة لاتفاق مع أحد المدربين المخضرمين، تمهيداً لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم الجديد.

وتشير التوقعات إلى رحيل تشافي هيرنانديز المدرب الحالي للفريق الكتالوني بنهاية الموسم، بعد الصدام والتصريحات التي أدلى بها عن قيادة البارسا تحت إمرة خوان لابورتا رئيس البارسا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة استقر على التعاقد مع الألماني هانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة تمكنت من الاتفاق مع فليك على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد، ليتولى زمام الأمور اعتبارا من 30 حزيران المقبل.

وشددت على أن فليك مقتنع ولديه الرغبة في قيادة مشروع طويل الأمد، مضيفة أن الجميع في انتظار رحيل تشافي والذي من المفترض أن يحدث في غضون أيام قليلة.

وأشارت إلى أن يوم الأربعاء الماضي، شهد اجتماعا بين المديرين الرياضيين لبرشلونة والمدرب نفسه (فليك) ووكيل أعماله بيني زاهافي، موضحة أن الطرفين توصلا لاتفاق كامل.

وأوضحت أنه من حيث مدة العقد، اتفقا على توقيع فليك لمدة عامين، أي حتى نهاية فترة رئاسة لابورتا، لكن الباب سيظل مفتوحا أمام تمديد مستقبلي للعقد.

واختتمت بأن فليك يتفهم تماما الوضع الاقتصادي لبرشلونة، وسيصل للنادي بمبالغ مقبولة تشمل معدلا منخفضا نسبيا من حيث الراتب، وجوائز كبيرة حال فوزه بالألقاب.