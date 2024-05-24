خضر منتك: بسبب أتاوات الميليشيات مئات المشاريع متوقفة في العراق

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي ان محمد شياع السوداني لا يستطيع تنفيذ كافة المشاريع المتراكمة المتوقفة بسبب الاتاوات التي يستحصلها الميليشيات خلال فترة حكومته.

وقال خضر منتك عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي لكوردستان24 "ان حكومة محمد شياع السوداني تسمى بحكومة الخدمات، والسوداني يحاول أن يقدن خدمات تكون مختلفة عن سابقاتها من الحكومات في العراق من ناحية الاعمار والبناء، لكن الكوادر الحكومية هم نفسهم كوادر الحكومات السابقة".

وأضاف منتك "السوداني ربما يريد تقديم الخدمات، وقد يكون قادراً على تقديم خدمات أفضل من باقي الحكومات السابقة، لكنه في النهاية لا يستطيع تنفيذ كافة المشاريع المتراكمة والمتوقفة في السنوات الاخيرة خلال فترة الحكومات السابقة".

وأشار الى أنه "لا توجد مشاكل نقص في الميزانية، بل على العكس، ايرادات الحكومة وميزانيتها في هذه الحكومة كبيرة جداً وتكفي لتنفيذ كافة المشاريع، لكن أحد أسباب توقف وتراكم المشاريع هو عدم وجود نية لتنفيذها، لان الاحزاب المشاركة للحكومة تسيطر عليها من خلال الوزارات التي حصلوا عليها في الحكومة".

وأكد أن "انعدام الثقة سبب آخر لهذه المشكلة، على سبيل المثال اذا أراد شخص تنفيذ مشروع سواء كان مشروع سكني او خدمي، فإن الميليشيات تهيمن على المشروع وتستحصل الاتاوات".

وأوضح "ان المشاريع الاستراتيجية الكبيرة التي يتم تنفيذها في العراق من قبل دولة أخرى في وقت محدد، تختلف عن المشاريع المتوسطة والصغيرة، لان المشاريع الاستراتيجية تأتي نتيجة لاتفاقيات بين الحكومات، ولا يمكن خلق المشاكل فيها بسهولة".