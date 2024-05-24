اقتصاد

إسماعيل عبد الله: 60 ألف سائح زاروا المناطق السياحية في كويسنجق منذ بداية عام 2024

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مدير السياحة في قضاء كويسنجق إسماعيل عبد الله
مدير السياحة في قضاء كويسنجق إسماعيل عبد الله
کوردستان مدير السياحة في قضاء كويسنجق إسماعيل عبد الله 60 ألف سائح

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير السياحة في قضاء كويسنجق إسماعيل عبد الله، اليوم الجمعة، أنه منذ بداية عام 2024 وحتى الأول من أيار، زار 60 ألف سائح الأماكن السياحية في كويسنجق.

وقال إسماعيل عبد الله في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن التشكيلة الحكومية التاسعة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة، معتبرة إياه أحد أهم القطاعات في الإقليم.

وأشار عبد الله إلى أن السياحة في كويسنجق تُشكّل جزءاً من التقدم الذي حققه إقليم كوردستان في هذا القطاع بشكل عام.

وأوضح أن 307 آلاف سائح زاروا المعالم السياحية في قضاء كويسنجق خلال عام 2023.

ولفت إلى أنه منذ بداية عام 2024 وحتى الأول من أيار، زار 60 ألف سائح الأماكن السياحية في كويسنجق، مبيناً أنه من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 100 ألف سائح بحلول نهاية الشهر الجاري.

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