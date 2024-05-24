أرشد طه: طريق التنمية سيعود بالنفع على إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال الخبير الاقتصادي، أرشد طه، إن مشروع طريق التنمية هو أول مشروعٍ استراتيجي يُطلَق منذ 45 عاماً الماضية.

وأكّد طه في مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، أن المشروع "سيوفّر العديد من الفرص المهمة للعراق في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها من المجالات.

مشيراً إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية تبلغ 23 مليار دولار، وعائدات سنوية تبلغ 5 مليار دولار، أي أنه سيغطي التكلفة في أقل من خمس سنوات.

وأضاف: ضمن مبادرة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، سيعود المشروع بالنفع على إقليم كوردستان، خاصة في مجالي الزراعة والبتروكيماويات.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن إقليم كوردستان سيعمل على زيادة قدراته التصديرية، وبالتالي رفع قدراته من الإنتاج المحلي.

مذكرة التفاهم

وقعت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، والمديرية العامة للسكك الحديدية العراقية، والشركة الإيطالية المنفذة لمشروع السكة الحديدية، في الـ 24 مايو أيار 2024 مذكرة تفاهم بشأن مشروع طريق التنمية الممتد من دول الخليج العربي إلى أوروبا عبر العراق وتركيا.

وخلال كلمةٍ له في ندوةٍ حول الجفاف والتغيرات المناخية وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والديموغرافية على العراق، والتي أقيمت بأربيل في الـ 12 مايو أيار، قال رئيس الوزراء مسرور بارزاني إنه اقترح أن يمتد الطريق من جنوب دهوك وسيميل شرقي دجلة إلى الموصل وأربيل وكركوك، ثم إلى البصرة.

معتبراً أن المشروع سيكون له فوائد كبيرة على إقليم كوردستان.

يأتي ذلك، بينما أكد وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر، في مؤتمرٍ صحفي أن "وفد وزارة النقل الاتحادية وافق على مقترح الوزارة وحكومة الإقليم لمرور مشروع طريق التنمية عبر كوردستان".

وأضاف: "مرور هذا المشروع عبر إقليم كوردستان سيختصر 32 كيلومتراً من الطريق، بالإضافة إلى كونه أقل تكلفة وأكثر أماناً".

بدوره قال المدير العام للسكك الحديدية العراقية يونس الكعبي خلال المؤتمر الصحفي ذاته، "إن المشروع يبدأ من ميناء الفاو في البصرة ويمتد إلى محافظة نينوى بطول 1200 كيلومتر، ثم يواصل من شمال نينوى مروراً بإقليم كوردستان وصولاً إلى الحدود العراقية التركية".

وأضاف: "نهدف إلى ربط إقليم كوردستان ومحافظة كركوك بشبكة السكك الحديدية في البلاد".

ما هو مشروع طريق التنمية؟

يشمل مشروع "طريق التنمية" طريقاً برياً وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، بطول 1200 كيلو متراً داخل العراق، وهو مصمم بشكل رئيسي لنقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

تصل الميزانية الاستثمارية للمشروع إلى نحو 17 مليار دولار أميركي، موزّعة على قسمين، منها 6.5 مليار لبناء الطريق السريع و10.5 مليار لتطوير سكة القطار الكهربائي.

وسيُنفّذ المشروع على 3 مراحل، حيث من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى عام 2028، والثانية عام 2033، أما المرحلة الثالثة فمن المقرر أن تنتهي عام 2050.

ومن المأمول أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل في مرحلته الأولى، مع توقعات بوصوله إلى مليون فرصة عند اكتمال المشروع.