نيجيرفان بارزاني يجتمع بالشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة في مدينة أبو ظبي، برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وسيبحث الرئيسان في ٲرضية وفرص تطوير وتعزيز علاقات الإمارات مع العراق، وعلى وجه الخصوص مع ٳقليم كوردستان في كافة المجالات. ويتبادلان الآراء حول آخر مستجدات المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل رئيس إقليم كوردستان بعد ظهر اليوم الجمعة دولة الإمارات في زيارةٍ رسمية، يبحث خلالها مع المسؤولين الإماراتيين تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وكان في استقبال نيجيرفان بارزاني بمطار أبو ظبي، وزير الدولة للشؤون الخارجية خليفة شاهين والقنصل العام لدولة الإمارات بأربيل.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات قوية مع إقليم كوردستان، خاصة في مجال الاستثمار، حيث تعمل شركتان إماراتيتان كبيرتان للطاقة في الإقليم.