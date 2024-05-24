ديندار زيباري: حكومة كوردستان أعلنت عن خطةٍ لتنفيذ المعايير الدولية بشأن الحكم الرشيد

أربيل (كوردستات 24)- استقبل منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، أمس الخميس، وكيل وزير الخارجية العراقية لشؤون التخطيط السياسي، هشام العلوي، ومستشار رئيس الوزراء الاتحادي لحقوق الإنسان زيدان خلف.

وأكد زيباري خلال اللقاء، أن حكومة إقليم كوردستان لديها مشاركة واسعة في تنفيذ المعايير الدولية مع الحكومة الاتحادية من خلال اللجنة الوطنية لكتابة التقارير بشأن الاتفاقيات التي وافق عليها العراق، والرد على الملاحظات والتوصيات.

مضيفاً أن هذه المشاركة "ضرورية وحققت النجاح لغاية الآن، وأن التقارير والمعلومات من الجانبين تكملان بعضهما البعض، لأن أي التزام من الحكومة الاتحادية يقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان أيضاً، كما نواصل التنسيق بشأن ملف (يونيتاد).

وقال منسق التوصيات الدولية إنه بناءً على توصية من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أعلنت حكومة الإقليم عن خطة شاملة لتطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بالحكم الرشيد، والموافقة على خطة حكومة الإقليم لحقوق الإنسان والتي في طور التنفيذ.

من جانبه، أكد وكيل وزير الخارجية العراقية لشؤون التخطيط السياسي، هشام العلوي، أن ملف حقوق الإنسان يعد من أنجح الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وأضاف: في الماضي أحرز مستوى التنسيق تقدماً جيداً، وكانت البيانات والمعلومات والتعليقات ومشاركة ممثلي حكومة إقليم كوردستان داخل العراق وخارجه، فاعلة وناجحة ومكمّلة لتقارير الجمهورية العراقية في كثير من النواحي.

وقال: فيما يتعلق بالرد على التقارير الدولية، من المهم أن تصدر حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تقاريرهما السنوية وتسلطان الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات ومبادئ حقوق الإنسان.