حريري يؤكد ضرورة معالجة بعض العقبات لتحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، اليوم الجمعة، ضرورة معالجة بعض العقبات التي يتعين تجاوزها وحلها قبل أن تقوم رئاسة إقليم كوردستان بتحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كوردستان.

وقال فوزي حريري في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة تتسم بـ "الصداقة العميقة".

وأوضح أن العلاقات بين الجانبين "تاريخية"، مشيراً إلى أن الزيارات الأخيرة لرئيس إقليم كوردستان إلى الإمارات "تحظى باهتمام كبير لدى الإمارات، خاصة فيما يتعلق باستقرار إقليم كوردستان والقضايا الاقتصادية بين الطرفين".

وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان قد حققت تقدماً ملحوظاً في المجال الاقتصادي، وفي هذا السياق قام رئيس الوزراء مسرور بارزاني بعدة زيارات إلى الإمارات.

وأضاف: لقد أسسنا قاعدة قوية لتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والإمارات، خاصة في المجال الاقتصادي الذي يحظى باهتمام خاص عند رئيس الإمارات.

ولفت إلى أن رئيس الإقليم خلال زيارته الحالية إلى الإمارات ناقش الوضع السياسي في العراق، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وتحدث عن مشكلات الموازنة والانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، التي لها ارتباط بالاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بزيارة أردوغان إلى العراق وإقليم كوردستان، قال رئيس ديوان رئاسة الإقليم، إن الزيارة كانت "ذات أهمية كبيرة وتاريخية".

وأكد أن زيارة رئيس إقليم كردستان إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت ذات أهمية بالغة وأسفرت عن نتائج إيجابية، وهذا يعتبر أمراً مهماً لدول المنطقة بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن الإمارات تُعَد قوة اقتصادية وسياسية مهمة على الساحة العالمية، وبالتالي، فإن اهتمامها بإقليم كوردستان يحمل أهمية كبيرة.

وفيما يتعلق بموضوع الغاز وأعمال دانة غاز، أكد حريري أنه من غير الممكن للإمارات بيع الغاز بدون التعاون مع إقليم كوردستان، موضحاً أن مسألة بيع الغاز لبعض المشاريع الصناعية تعود إلى اتفاقية قديمة، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يتم من دون تعاون إقليم كوردستان.

وبخصوص تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، أشار حريري إلى وجود بعض العقبات التي يتعين تجاوزها وحلها قبل أن تقوم رئاسة إقليم كوردستان بتحديد الموعد الجديد للانتخابات.

وأوضح أنه من المهم على المفوضية مراجعة إجراءاتها، مثل تمديد فترة ولايتها، لتمكين إقليم كوردستان من إجراء الانتخابات. وأضاف: "بعد ذلك، يمكنها تقديم طلب رسمي لتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وشدد على أنه بعد اتخاذ كل هذه الإجراءات، وبالتنسيق مع المفوضية والأطراف السياسية في إقليم كوردستان، سيتم تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

ترجمة وتحرير: أحمد حاجي