نيجيرفان بارزاني يبحث مع بن زايد العلاقات بين إقليم كوردستان والإمارات

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس ٳقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الجمعة في أبو ظبي، برئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب رئاسة إقليم كوردستان، فإن الجانبين ناقشا علاقات الإمارات مع العراق وٳقليم كوردستان، وتبادلا الآراء حول أوضاع العراق وٳقليم كوردستان، وأيضاً علاقات أربيل – بغداد، وكذلك حول آخر مستجدات المنطقة.

وأكد الجانبان علی تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة، كما تحدّثا عن فرص ومجالات الاستثمار وتشغيل رٲس المال الإماراتي في العراق وٳقليم كوردستان وخصوصاً في مجال مشاريع البنی التحتية والتنمية.

وفيما يتعلق بأوضاع الشرق الأوسط ونتائجها، اتفق الطرفان في الرٲي حول أهمية العمل المشترك والتعاون والتضامن الدولي متعدد الجوانب بغية الحفاظ علی الأمن والاستقرار والحد من توسع وانتشار أكثر للمشاكل.

وشكّلت علاقات أربيل وبغداد مع الدول الجارة ومع المنطقة، التغيير المناخي ونتائجه، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ جانباً آخر من الاجتماع.

ووصل رئيس إقليم كوردستان بعد ظهر اليوم الجمعة دولة الإمارات في زيارةٍ رسمية، يبحث خلالها مع المسؤولين الإماراتيين تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وكان في استقبال نيجيرفان بارزاني بمطار أبو ظبي، وزير الدولة للشؤون الخارجية خليفة شاهين والقنصل العام لدولة الإمارات بأربيل.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات قوية مع إقليم كوردستان، خاصة في مجال الاستثمار، حيث تعمل شركتان إماراتيتان كبيرتان للطاقة في الإقليم.