سیاسة

وفد قطري يزور أربيل لافتتاح قنصلية الدوحة في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان هلكورد سالَيي، اليوم الجمعة، أن وفداً قطرياً سيزور العاصمة أربيل، لافتتاح قنصلية الدوحة لدى إقليم كوردستان.

وقال هلكورد ساليي في تصريحٍ لـ كوردستان24، "سيصل وفدٌ قطري برئاسة الدكتور أحمد حسن الحمادي، الأمين العام في وزارة الخارجية القطرية، إلى أربيل مساء اليوم، وسيتم استقباله من قبل سفين دزيي، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان".

وأشار ساليي إلى أن "هدف الزيارة هو تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وقطر، بالإضافة إلى عقد عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في الإقليم، وافتتاح القنصلية العامة القطرية في أربيل بشكل رسمي".

وأضاف: "من المقرر افتتاح القنصلية العامة القطرية في أربيل يوم الأحد القادم 26 أيار 2024، مشيراً إلى أن دورها سيكون حيوياً في تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وقطر في جميع المجالات".

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