صدور العدد الثاني من مجلة "كوردستان بالعربي"

أربيل (كوردستان 24)- صدر العدد الثاني من مجلة "كوردستان بالعربي" الشهرية، تقدّم خلاله مجموعة مقالات سياسية وثقافية وتاريخية وغيرها من المواضيع والنشاطات الكوردية.

وفي مقالها الافتتاحي، تسلّط "كوردستان بالعربي" الضوء على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد وأربيل ولقائه مع القيادة السياسية في إقليم كوردستان، في مقدمتها الرئيس مسعود بارزاني.

واعتبرت افتتاحية المجلة تلك اللقاءات في أربيل، دليلاً على أهمية إقليم كوردستان الذي أصبح لاعباً مهماً له دوره في صنع القرارات المتعلقة بمصير المنطقة، خاصةً نزع فتيل التوتر الذي شهدته في الأعوام الأخيرة.

وكما في عددها الأول الصادر في شهر مارس آذار الماضي، تواصل مجلة "كوردستان بالعربي" رسالتها المتمثلة في مدِّ جسور المحبة بين الكورد وجيرانهم، عير تسليط الضوء على طبيعة إقليم كوردستان الخلابة، والموسيقى الكوردية.

كما يتوقف هذا العدد، من خلال 30 مادة صحفية تتضمن تقارير ومقالات متنوعة، عند الغناء الكوردي والفن التشكيلي الكوردي الذي بات يتخطى حدود كوردستان.

كذلك تستعرض المجلة في عددها الجديد، غنى المجتمع الكوردستاني وتعدّد أطيافه وعن الحرف اليدوية والأسواق الشعبية التي تتميّز بها مدن إقليم كوردستان، وفي مقدمتها أربيل والسليمانية.

و"كوردستان بالعربي" مجلة شهرية مستقلة تصدر شهرياً بنسختها الورقية من إقليم كوردستان، إلى جانب موقع إلكتروني ينشر الأخبار والأحداث على مدار 24 ساعة.

تهتم "كوردستان بالعربي" بنشر مجموعة واسعة من المواضيع السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها من المواد الصحفية.

كما تتضمن مقابلات مع شخصيات بارزة في المجتمع الكوردي إلى جانب مقالات رأي يكتبها كتاب وصحفيون يقدمون من خلالها رؤية قيمة حول القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية في جميع أنحاء المنطقة.

وتُعَدُّ المجلة مصدراً معرفياً لكل من يتطلّع إلى اكتساب معلومات حول الجوانب المختلفة المتعلقة بالتاريخ والثقافة والسياسة والنشاطات الكوردية التي ربما لا تكون معروفة على نطاق واسع خارج حدودها.

وتسعى "كوردستان بالعربي" لأن تكون منصة موضوعية للقراء من خلال الجمع بين الصحافة المهنية ووجهات النظر المتنوعة، وتكون مناخاً ملائماً للنقاشات العامة حول ما يجري في المنطقة وخارجها.

وبالإضافة إلى دورها الإعلامي، تعمل "كوردستان بالعربي" بشكلٍ وثيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة داخل المجتمعات الكوردية في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال المقابلات ومقالات الرأي والتقارير الصحفية التي تسلط الضوء على القضايا الملحة كوردياً، تعمل "كوردستان بالعربي" من أجل المساهمة في خلق ظروف مناسبة لأبناء الشعب الكوردي في الخارج لإمكانية الوصول إلى معلومات حول ما يحدث في إقليم كوردستان وما يصعب عليه الاطلاع.