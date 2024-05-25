سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من وزارة الخارجية القطرية

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت بمصيف صلاح الدين، وفداً من وزارة الخارجية القطرية، ضمّ الأمين العام للوزارة أحمد بن حسن الحمادي، وسفير قطر في العراق سلطان بن مبارك الكبيسي، وقنصل قطر بأربيل حسين بن علي الفضالة. 

وتبادل اللقاء، وجهات النظر حول الوضع السياسي في المنطقة والتهديدات والعقبات التي تواجه الاستقرار الإقليمي.

وأشار الرئيس بارزاني إلى أن أفضل طريقة لحل المشاكل والجمود والتعقيدات هو اعتماد أسلوب الحوار وتجنب الحرب والدمار.

كما أكّد المجتمعون على تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة قطر في مجالات السياحة والاقتصاد والازدهار.

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