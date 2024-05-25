وكيل وزارة الخارجية العراقية: إقليم كوردستان سيستفيد من افتتاح قنصلية قطر بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وكيل وزارة الخارجية العراقية، عمر البرزنجي، أن حكومة إقليم كوردستان دخلت المعادلة السياسية ككيانٍ دستوري وسياسي بشكلٍ جيد، وتمكّنت من تحسين علاقاتها مع العالم، خاصةً دول الخليج.

جاء ذلك، خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، تعليقاً على افتتاح دولة قطر قنصليةً لها في إقليم كوردستان يوم غدٍ الأحد.

وشغل البرزنجي منصب سفير العراق في قطر لمدة ثلاث سنوات ونصف، من عام 2019 إلى 2022، وخلال وجوده في الدوحة، بحسب قوله، تطوّرت علاقات قطر مع العراق، خاصةً مع إقليم كوردستان اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

وقال: عندما كنت سفيراً للعراق في قطر، زار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني دولة قطر، ورُحِّب بهما ترحيباً كالذي يرحب به رؤساء الدول.

وأشار البرزنجي إلى أن بإمكان قطر وإقليم كوردستان "إقامة أفضل العلاقات المشتركة والتي ستصبُّ في صالح الطرفين".