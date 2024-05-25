وزير الداخلية الاتحادي يترأس مؤتمراً موسعاً مع عدد من القادة والضباط

أربيل (كوردستان 24)- ترأس وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، مؤتمراً موسعاً مع عدد من القادة والضباط.

وقالت الداخلية الاتحادية في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "وزير الداخلية ترأس في مقر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مؤتمراً موسعاً بحضور عدد من الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين".

وأشارت إلى أنه "جرى خلال هذا المؤتمر مناقشة آلية إصلاح مراكز الشرطة وتطوير العمل فيها من الناحيتين الفنية والإدارية؛ بهدف الشروع بتطبيق نظام الأمن المناطقي الذي تعتزم وزارة الداخلية العمل به".

وأوضحت أن "المجتمعين ناقشوا جميع الجوانب المتعلقة بتعزيز الجهد الاستخباري والأمني وتوفير الخدمات للمواطنين بالتزامن مع هذه الخطوة التي سيكون لها أثر واضح لدى الشارع العراقي في تطبيق نظام الأمن المناطقي".