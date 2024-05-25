صحة وبیئة

تنظيم ورشة عمل في إقليم كوردستان لتطوير خطة الاستثمار المناخي

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان، اليوم السبت 25 أيار 2024، عن تنظيم ورشة عمل لتطوير خطة الاستثمار المناخي.

وقالت الهيئة في بيان، إن "ورشة عمل حول تطوير خطة الاستثمار المناخي في الإقليم قد أُطلقت بحضور رئيس الهيئة المهندس عبد الرحمن صديق، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور محمد شكري، ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون تغير المناخ بيان سامي عبد الرحمن، بالإضافة إلى ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأعضاء اللجنة الفنية من ممثلي الهيئات والوزارات، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية".

وأشار البيان إلى أنه "تم تنظيم مشروع الدعم الفني لتطوير خطط الاستثمار المناخي في إقليم كوردستان بالتعاون مع هيئة الاستثمار وهيئة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وأوضح البيان أن "المشروع يهدف إلى توفير فرص للاستثمار العام والخاص لتحقيق التزامات العراق المناخية للفترة من 2025 إلى 2030".

في السياق، قال رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان الدكتور محمد شكري، الأحد الماضي 19 أيار 2024، إن رئيس الوزراء مسرور بارزاني، يشرف على مكافحة التغيّر المناخي.

وأكّد شكري خلال تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن بناء السدود وخفض الانبعاثات يأتي ضمن برنامج عمل التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان.

وأضاف: في الأشهر الثلاثة المقبلة، ستقوم حكومة الإقليم بوضع خطة استراتيجية لمعالجة تغير المناخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

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