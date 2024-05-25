أمن أربيل يلقي القبض على ثلاثة متهمين حاولوا تهريب كميات كبيرة من الأدوية والسجائر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أمن أربيل، اليوم السبت 25 أيار 2024، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين حاولوا تهريب كميات كبيرة من الأدوية والسجائر، إلى مناطق جنوب العراق باستخدام حافلة سياحية.

وأفادت المديرية في بيانها: "بعد التعقب والمراقبة من قبل قواتنا، وبأمر من قاضي تحقيق أمن أربيل، تمكنا من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بأسماء (د.س.م) و(ع.ع.م) و(م.م.و)، الذين قاموا بتجهيز مخبأ في أحد الحافلات السياحية ومستودع غير مرخص في أربيل، بهدف تهريب كميات كبيرة من الأدوية والسجائر إلى مناطق جنوب العراق".