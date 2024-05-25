هوغربيتس يحذر مجدداً: زلزال وشيك خلال اليومين المقبلين

أربيل (كوردستان24)- حذَّر عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، مجددًا من زلزال وشيك، متوقعًا أن يحدث خلال الفترة من 26 - 27 مايو/أيار الجاري.

وشارك هوغربيتس عبر حسابه على منصة "إكس"، يوم السبت، تغريدة نقلًا عن هيئة "SSGEOS" الفلكية التي يرأسها.

وقال في منشوره المقترن برسم توضيحي: "يمكن أن تؤدي هندسة الزاوية اليمنى التي تشمل عطارد والزهرة، في 24-25 مايو، إلى زلزال أكبر، ربما في الفترة من 26 إلى 27 مايو تقريبًا".

وأضاف: "تنتشر عمليات الاقتران الكوكبي التي تشمل عطارد على مدار الأسبوع، ما قد يؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي بشكل عام على مدار الأسبوع".

ويرأس هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي"SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.

وكان "هوغربيتس" قد أثار جدلاً في العالم بسبب توقعاته الزلزالية، لاسيما تلك التي سبقت زلزال سوريا وتركيا المدمر.

وقد طالت بعض من تلك التوقعات عدة أماكن بالكرة الأرضية الفترة الماضية في شكل زلازل ضربت عدة بلدان، وبالطبع لم يفوت الباحث الهولندي الفرصة وذكّر متابعيه عبر فيديو في موقع "إكس" (تويتر سابقاً) بأنه قد توقع تلك الزلازل في نشراته السابقة، بل حدد بعضاً من تلك المناطق التي ضربتها الزلازل.

ومنذ 5 نوفمبر؛ توقف هوغربيتس عن التغريد أو نشر أي نشرات فلكية أو توقعات بأنشطة زلزالية؛ بالرغم من تعرض الكرة الأرضية منذ تلك الوقت لهزات قوية بأماكن مختلفة؛ بلغت قوتها في بعض الأحيان 7.6 درجة على مقياس ريختر.