تأجيل استضافة وزيرة المالية الاتحادية في مجلس النواب

أربيل (كوردستان24)- أكدت نائب رئيس لجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، تأجيل استضافة وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في مجلس النواب العراقي، والتي كانت مقررة يوم غد الأحد.

وقالت الدليمي لكوردستان24، إن "أسباب التأجيل تعود إلى اجتماع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، مع نواب المحافظات غداً، حول ميزانية الاستثمار، وعليه تأجلت استضافة سامي ليوم الاثنين المقبل".

وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عطوان العطواني، أكد الخميس، استضافة وزيرة المالية الاتحادية مطلع هذا الأسبوع بشأن جداول موازنة 2024.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان اطلعت عليه كوردستان24، قوله: إنه "سيتم استضافة وزيرة المالية مطلع الأسبوع المقبل بشأن جداول موازنة 2024".

وأشار إلى أنه "سيتم مناقشة وزيرة المالية بأسباب زيادة النفقات التشغيلية فضلاً عن ملف التمويل".

وأضاف: "اتفقنا على إنجاز مناقشات قانون تعديل الملاك في الاجتماع المقبل؛ بغية تقديمه إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه".