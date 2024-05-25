كوهدار شيخو: زاخو شهدت ثورة في الإعمار والازدهار في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المشرف على إدارة زاخو المستقلة كوهدار شيخو، اليوم السبت 25 أيار 2024، أن زاخو شهدت ثورة في الإعمار والازدهار في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة.

وقال شيخو خلال مشاركته في برنامج "بۆ هه‌مووان" على شاشة كوردستان24، إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، منذ تولي التشكيلة الحكومية التاسعة لمهامها، قد أولى اهتماماً كبيراً بمدينة زاخو، وحوّلها من قضاء إلى إدارة مستقلة".

وأضاف أنه منذ أن تحوّلت زاخو من قضاء إلى إدارة مستقلة، شهدت نهضة في "الإعمار والازدهار".

وأوضح المشرف على إدارة زاخو المستقلة أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، قمنا بتنفيذ المشاريع التي تهدف إلى تحسين حياة ورفاهية المواطنين".

وشدد شيخو على "أنهم في البداية نفذوا مشاريع خدمية لتلبية احتياجات المواطنين، وعملوا بجدية على حل مشاكل المياه والطرق والنظافة، وأي مسائل أخرى تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين".

وأشار إلى أنه "قبل أن تصبح زاخو إدارة مستقلة، كانت 35% فقط من الطرق معبدة"، موضحاً أنه "بعد تقديم مشروع إلى رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونيله الموافقة، تم تعبيد 81% من الطرق وتحسين البنى التحتية"، مشدداً على "أننا سنواصل العمل في هذا المجال".

وفي يوم الاثنين 20 أيلول سبتمبر 2021، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تحويل قضاء زاخو إلى وحدة إدارية مُستقلة.

وتتمتع الإدارات المستقلة في إقليم كوردستان بسلطات واسعة، وتشمل المديريات العامة لجميع الدوائر الخدمية، وذلك بهدف تخفيف الضغط وتقليل الازدحام في مراكز المحافظات.