الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعلق رحلاتها إلى بيروت

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان تعليق رحلاتها إلى بيروت الإثنين والثلاثاء بعدما هددت إسرائيل بالرد على ضربة صاروخية اتهمت حزب الله اللبناني بشنها واستهدفت بلدة مجدل شمس في الجولان.

وقال البيان "تعلن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيثُ ستلغي الشركة رحلة اليوم الاثنين RJ403 ورحلة غداً الثلاثاء RJ407".

وأوضح البيان أن التعليق تم "بحسب قرار هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بتعليق جميع رحلات الشركات الوطنية إلى مطار بيروت ولمدة وجيزة"ً.

ومن جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني في بيان أن "تعليق الرحلات للشركات الوطنية هو إجراء تحوطي ناتج عن تقييم للمخاطر بالنسبة للرحلات الجوية إلى بيروت".

وأضافت أنه "سيتم متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشغيل الرحلات الجوية بأمن وسلام".

ويأتي القرار في ظل تصاعد المخاوف مع تهديد إسرائيل بالرد بعد مقتل 12 فتى وفتاة في مجدل شمس بمرتفعات الجولان بضربة صاروخية نسبتها الدولة العبرية إلى حزب الله اللبناني، الذي نفى أي علاقة له.

وأعلنت شركات طيران عدة الإثنين تعليق أو تأجيل رحلاتها إلى بيروت.

وألغت المجموعة الألمانية لوفتهانزا التي تضم يورو وينغز وسويس، رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية "حتى 5 آب/أغسطس بسبب التطورات الحالية في الشرق الأوسط"، كما أعلن متحدّث باسم الشركة لفرانس برس.

كما علقت شركتا إير فرانس وترانسافيا رحلاتهما إلى بيروت الإثنين والثلاثاء "بسبب الوضع الأمني" في البلاد، على ما أعلن متحدث باسم مجموعة إير فرانس-كاي إل إم الإثنين.

وتوعد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين في موقع الضربة الصاروخية في بلدة مجدل شمس، بأن "ردنا سيأتي وسيكون قاسياً".

وتسعى دول أبرزها الولايات المتحدة لتفادي التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وفق ما أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب ليل الأحد.

وعززت الحادثة المخاوف من اتساع رقعة النزاع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يسجل تبادل شبه يومي للقصف عبر الحدود اللبنانية-الإسرائيلية بين حزب الله وفصائل حليفة له من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وعلّقت مجموعة "لوفتهانزا" التي تضم الخطوط السويسرية والنمساوية الرحلات إلى المنطقة مرّات عدة منذ بدء الحرب.

المصدر: AFP