نتنياهو في موقع سقوط الصاروخ في الجولان: "ردنا سيأتي وسيكون قاسياً"

أربيل (كوردستان 24)- توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين في موقع الضربة الصاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان، بأن "ردنا سيأتي وسيكون قاسياً".

وقال نتنياهو خلال تقديمه التعازي بعد يومين على مقتل 12 طفلاً وإصابة العشرات جراء الضربة الصاروخية التي اتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني بتنفيذها، "هؤلاء الأطفال هم أطفالنا... لن تدع دولة إسرائيل هذا يمر ولا يمكنها ذلك. ردنا سيأتي وسيكون قاسياً".

واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني المدعوم من إيران بإطلاق الصاروخ، فيما نفى الحزب أي علاقة له بالهجوم.

واحتج العشرات من سكان مجدل شمس على زيارة نتنياهو، واحتشدوا خلف حواجز معدنية تحت مراقبة العديد من عناصر الشرطة، وفق ما ذكر صحافي في وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق الاثنين، شارك مئات السكان في جنازة صبي قتل في الهجوم الصاروخي السبت الذي أثار غضباً واسعاً في البلدة الدرزية الصغيرة التي يناهز عدد سكانها 11 ألف نسمة، والقريبة من الحدود مع لبنان.

تتراوح أعمار الضحايا بين 10 و16 عاماً، وكانوا في ملعب كرة قدم وقت وقوع الهجوم، وفق السلطات المحلية.

منذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، أصبح تبادل القصف عبر الحدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي شبه يومي. ويقول الحزب اللبناني إنه يهاجم إسرائيل "إسناداً" لحماس والفلسطينيين في غزة.

وتقع بلدة مجدل شمس على مرتفعات الجولان "السورية المحتلة" التي ضمتها إسرائيل.

المصدر: AFP