رئيس إقليم كوردستان يتوجّه إلى طهران

أربيل (كوردستان 24)- يتوجّه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم غدٍ الثلاثاء، إلى طهران لحضور مراسم أداء الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان اليمين الدستوري.

ويصل يوم غدٍ الثلاثاء، نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة الإيرانية طهران بدعوةٍ رسمية إلى جانب قادة الدول وكبار المسؤولين، لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وأمس الأحد، أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي تنصيب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيساً جديداً للجمهورية في إيران، بعد فوزه بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أعقاب مصرع إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

وأقيمت مراسم المصادقة على تولي بزشكيان الرئاسة في حسينية الإمام الخميني في طهران، وأعلن خلالها خامنئي تنصيب الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.

ويؤدي بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) غدٍ الثلاثاء.

وفاز بيزشكيان أمام المرشّح المحافظ المتشدّد سعيد جليلي، في انتخاباتٍ نُظّمت على عجَل لاختيار خلفٍ لـ إبراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحيّة في الـ 19 مايو أيار 2024.

وجرت هذه الانتخابات وسط حالة استياء شعبي ناجم خصوصاً من تردّي الأوضاع الاقتصاديّة بسبب العقوبات الدوليّة المفروضة على الجمهوريّة الإسلاميّة.

من هو رئيس إيران الجديد؟

ولد مسعود بزشكيان في 29 سبتمبر/أيلول 1954 في مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية، فقد زوجته منذ حوالي ثلاثين عاما وقام بمفرده بتربية أطفاله الأربعة.

وفي عام 1973، ذهب إلى زابل للخدمة العسكرية، وحصل على دبلوم مهني في صناعة المواد الغذائية.

وبعد انتهاء خدمته العسكرية وعودته إلى مسقط رأسه، قرر مواصلة دراسته في الطب. ولهذا السبب ذهب إلى المدرسة الثانوية مرة أخرى ودخل جامعة تبريز للعلوم الطبية.